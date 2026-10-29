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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ей исполнилось 104 года: история женщины из Львовской области и ее секреты долголетия

104-летняя Прасковья Гайдучик рассказала о непростых страницах своей жизни и назвала то, с чем сама связывает свое долголетие.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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104-летняя Прасковья Гайдучик

104-летняя Прасковья Гайдучик

Прасковья Гайдучик из Сосновки во Львовской области отпраздновала 104-й день рождения. Женщина, родившаяся еще в 1922 году, пережила Вторую мировую войну, потерю мужчины, воспитала десятерых детей, а ныне имеет 29 внуков, 43 правнуков и четырех праправнуков.

Своей непростой историей жизни и секретом долголетия Прасковья Гайдучик поделилась с Общественным.

Детство Прасковьи Гайдучик: воспоминания долгожительницы

Прасковья Гайдучик родилась 27 октября 1922 года в селе Гута на Волыни, недалеко от белорусской границы. По словам долгожительницы, она была седьмым ребенком из восьми в семье Иллариона и Ирины Ляпчуков.

Прасковья рассказывает, что ее отца в деревне уважали и называли «гвардейцем» за длительную службу в армии. Сам он не умел читать и писать и вместо подписи ставил крестик, однако настаивал, чтобы дочь училась.

«Отец не умел ни читать, ни писать, вместо подписи ставил крестик, но говорил: „Ты должен учиться“», — вспоминает долгожительница.

По словам Прасковии, она стала единственной среди детей в семье, кто получил образование — закончила четыре класса польской школы.

С теплом долгожительница вспоминает и свое детство. Семья имела лошадей, коров, пасеку, а сама Прасковья с детства помогала ухаживать за пчелами.

«У нас дома были лошади, коровы, пасека с пчелами, была земля. Помню, как пчелы разлетались, а я их ловила, и они часто меня кусали», — рассказывает она.

Именно с питанием в детстве Прасковья частично связывает свое долголетие. По ее словам, тогда она много ела мед и пила молоко.

«С детства люблю есть мед и пить молоко, сейчас его уже не ем, потому что имею аллергию, и сладкого уже не ем, больше каши сейчас им. А долго живу, потому что ела много меда и пила молоко, это была моя основная еда», — рассказала Прасковья Гайдучик.

Война, потеря мужчины и десять детей: история 104-летней украинки

В 18 лет Прасковья впервые вышла замуж за 25-летнего Ивана. Вскоре у супругов родился сын Павел, однако семейная жизнь продолжалась недолго.

«Мужчина был связан с подпольем и разведкой, был у меня разведчиком», — рассказала женщина.

По словам Прасковии, в 1941 году немецкие каратели и полицаи оцепили их дом. В тот вечер в доме прятался товарищ ее мужа.

«Во все окна светили с улицы фонариками — мужчина понял, что дом окружили и убегать некуда. Открыл дверь, а она его сразу расстреляла, а его товарищ успел убежать через окна», — вспоминает долгожительница.

Прасковья осталась с маленьким ребенком. По ее словам, один из полицаев знал и уважал ее отца, что помогло ей избежать расправы.

В 1944 году Прасковья вторично вышла замуж — за Александра, который был старше ее на восемь лет и воевал на фронте пехотинцем.

Первый сын супругов Володя заболел в шестимесячном возрасте и умер. После войны в семье родилось еще девять детей. Одного из сыновей родители снова назвали Владимиром.

«Когда война закончилась и он вернулся домой, у нас родилось еще девять детей и одного из сыновей мы снова назвали Владимиром», — рассказала Прасковья Гайдучик.

Сейчас семья долгожительницы насчитывает уже несколько поколений: Прасковья имеет 29 внуков, 43 правнука и четыре праправнука.

Семья Прасковьи Гайдучик

Семья Прасковьи Гайдучик

Как прожить 104 года: долгожительница назвала свой секрет

Прасковья рассказывает, что всю жизнь много работала: сажала сосны в лесу, работала в колхозе, обрабатывала огород и ухаживала за жилищем.

По словам долгожительницы, несмотря на тяжелый физический труд, она любила читать, пока позволяло зрение. Особое место в ее жизни занимала Библия — послушать Священное Писание в Прасковию приходили даже односельчане.

«Когда научилась читать и понимать Библию, мои односельчане приходили ко мне, чтобы я почитала им Священное Писание», — вспоминает она.

Важной составляющей своего долголетия Прасковья считает веру. Она рассказывает, что до сих пор перед едой благодарит Бога и просит благословения. Верить и не терять надежды долгожительница советует и своим потомкам.

«Доверять Богу, верить, потому что именно он проводит человека через все бури, испытания и войны до мирного завтрашнего дня», — говорит Прасковья.

Рассказала долгожительница и о желании, загадывающем на день рождения. Задувая свечи на праздничном торте, она просит об одном — прожить еще хотя бы год, чтобы и дальше видеть этот мир.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о еще одном украинском долгожителе — 102-летнем Михаиле Руденко из Полтавщины. Несмотря на солидный возраст, мужчина живет сам, читает без очков, каждый день делает физические упражнения и поет. Среди секретов своего долголетия он называет движение, умеренное питание и спокойное отношение к жизни.

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