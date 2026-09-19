Её размеры могут напугать: в Чернобыльской зоне заметили одну из самых крупных пчёл Европы (фото)

Ксилокопа / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали ксилокопу — одну из самых крупных пчел, встречающихся в Европе. Насекомое отличается тёмной окраской и большими крыльями, которые на свету имеют фиолетово-синий отблеск.

Об этом сообщили вЧернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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Особенность этого вида — необычное место для выведения потомства. Вместо привычных для многих насекомых укрытий самка использует сухую или уже отмершую древесину. Своими челюстями она проделывает в ней длинные ходы, а внутри обустраивает отдельные ячейки для будущего потомства. Именно из-за этой способности пчел ксилокоп называют «плотниками».

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«То, что для человека может выглядеть как обычная сухая ветка или старый ствол, для ксилокопов может быть местом размножения. Мертвая древесина является важной составляющей природных экосистем и служит средой обитания для множества организмов, в частности различных беспозвоночных», — говорится в сообщении

Пищу взрослые ксилокопы находят на цветах — они питаются пыльцой и нектаром, одновременно опыляя растения. Однако иногда насекомые добираются до сладкого содержимого цветка необычным способом. Вместо того чтобы проникать через её естественный вход, они могут прогрызть отверстие у основания длинной цветочной трубки. Такое поведение называют «цветочным воровством».

Большие размеры и массивные челюсти могут создавать впечатление, что ксилокопа опасна. На самом деле представители этого вида в большинстве случаев не проявляют агрессии и не представляют угрозы, если их не беспокоить.

Ксилокопа находится под охраной. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и имеет статус «уязвимый».

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Ксилокопа / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Что известно о ксилокопе

Ксилокопа обыкновенная (Xylocopa valga) — один из трёх видов этого рода, представленных в фауне Украины. Длина её тела достигает 20–30 мм. Вид распространён на значительной территории — от Марокко и Испании до Монголии и Китая, а в Украине встречается во всех регионах.

Взрослых насекомых можно увидеть с середины апреля до конца сентября. Ксилокоп даёт одно поколение в год, а молодые самки и самцы зимуют в ходах в древесине. Численность вида сокращается, в частности, из-за уменьшения количества пригодных для гнездования сухих деревьев, а также из-за незаконного сбора экземпляров.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике зафиксировали необычное событие: лось решил пересечь Припять. Ранее в реке уже замечали других диких животных.

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