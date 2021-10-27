"Ездил без прав, а авто ему не принадлежало": в полиции рассказали подробности расследования ДТП с Infiniti в Харькове

"Ездил без прав, а авто ему не принадлежало": в полиции рассказали подробности расследования ДТП с Infiniti в Харькове

Парень отбывал условный срок наказания за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

В Харькове правоохранители провели пресс-конференцию по поводу смертельного ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погиб мужчина, а трое молодых людей получили травмы и находятся в больнице. По словам правоохранителей, 16-летний водитель не имел водительских прав, а автомобиль ему не принадлежал.

Об этом сообщили на пресс-конференции представители следственного управления и патрульной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 18 сентября 16-летнего Николая Х* уже останавливали за нарушение правил ПДД. Тогда на него патрульные составили 2 протокола, а информацию передали в следственное управление.

"Все, что требовалось от патрульных, было сделано в тот день", — сообщила представительница патрульной полиции.

По информации следствия, парень ездил без прав, за что и составили протокол, а автомобиль Infiniti был оформлен на его мать. Также Николай Х* в июле этого года он привлекался к уголовной ответственности и есть решение суда — он приговорен к 2 годам лишения свободы и получил условный срок 1 год за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести и сейчас отбывает условное наказание.

После ДТП подростка проверили на содержание алкоголя и наркотиков – их в крови Николая Х* не обнаружили. Также в полиции подтвердили, что есть заявление-сообщение по телефону об угоне транспортного средства. Сейчас идет проверка этого факта.

Правоохранители также проверяют, привлекались ли к ответственности родители парня за невыполнение родительских обязанностей. По словам начальника СУ ГУНП Нацполиции Харьковской области Александра Уманькова, оба родителя сейчас живут в Харькове. Также проверят родителей, кто и как разрешил ему пользоваться авто.

За совершенное подростка могут привлечь к ответственности и ему грозит срок от 3 до 8 лет.

"Трудно представить, какие могли бы быть последствия, если бы на островке безопасности находились люди. Среди травмированных только пассажиры авто", — заявил глава следственного управления.

В полиции отмечают, что полиция будет настаивать на содержании подростка под стражей. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. В ближайшее время будет допрошен.

Напомним, что в центре Харькова продолжают устанавливать все обстоятельства жуткой автоаварии. Там водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и на бешеной скорости снес другую легковушку — Chevrolet Aveo. Один человек погиб, еще трое травмированы.

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