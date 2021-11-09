Ездил без прав и превышал скорость: в Харькове суд оштрафовал 16-летнего водителя Infiniti,совершившего смертельное ДТП

Суд взыскал с подростка максимальный штраф.

В Харькове суд оштрафовал 16-летнего подростка, который управлял автомобилем без прав и превышал скоростной режим.

Об этом сообщает Newsroom.

Так, незадолго до аварии 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове попался на вождении без прав и превышении скорости. Тогда на него патрульные составили 2 протокола.

Сегодня суд рассмотрел эти протоколы и принял решение о взыскании штрафа с водителя.

По статье 122 ("нарушение скоростных ограничений") Николая Х* приговорили к штрафу 340 гривен, а по ст. 126 КУоАП ("управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права") – к штрафу в 3400 гривен.

В обоих случаях суд избрал максимальную сумму штрафа.

Напомним, что отца 16-летнего "мажора" Коли, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не пускают к сыну в СИЗО. Дело в том, что отец не прошел вакцинацию.

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