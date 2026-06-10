"Ездили бы по улице Бандеры": Винница не получит польские автобусы из-за политической травли

Польские автобусы в Виннице

Реклама

Винница отозвала запрос на передачу ей 15 списанных автобусов от польского города-побратима Кельце. Городской голова Сергей Моргунов пошел на этот шаг, чтобы не превращать гуманитарную помощь в инструмент политических манипуляций на фоне споров относительно общей истории Украины и Польши.

Об этом сообщила руководительница города Кельце Агата Войда.

Почему Винница отказалась от польских автобусов?

Войда отметила, что в последние дни возникло немало дискуссий вокруг обращения Винницы — города-побратима Кельце — о передаче 15 списанных автобусов.

Реклама

«Прежде всего хочу подчеркнуть, что мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать свою просьбу о передаче автобусов. Он сделал это не потому, что потребности его города вдруг исчезли. Война и дальше остается там повседневной реальностью, а жители Винницы и дальше сталкиваются с ее последствиями. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи городу, который живет в условиях войны, стал инструментом политического конфликта и причиной новых разделений. Это жест, который заслуживает уважения», — говорится и заметке руководительницы Кельце.

Она добавила, что городской голова Винницы повторно выразил благодарность жителям Кельце за многолетнюю поддержку, помощь и солидарность, которые они демонстрировали Украине и украинцам.

В связи с решением Моргунова и получением официальной позиции Винницы соответствующий проект решения не будут выносить на рассмотрение ближайшей сессии городского совета Кельце.

Что известно о польских автобусах для Винницы и почему возник скандал?

Войда объяснила, что Винница обратилась к Кельце с просьбой передать 15 автобусов из 40 транспортных средств, которые польский город выводит из эксплуатации из-за их возраста, технического состояния и значительного пробега. Речь идет о транспорте, которому почти 20 лет. В Кельце эти автобусы больше не будут использовать для перевозки пассажиров, а скорее всего реализуют на запчасти или отправят на металлолом.

Реклама

Основу общественного транспорта Винницы составляют трамваи и троллейбусы. Во время перебоев с электроснабжением они не могут обеспечивать перевозку пассажиров, что приводит к транспортным проблемам. Именно в таких случаях и планировали использовать списанные автобусы из Кельце.

"Некоторые советники (из Кельце — ред.) сознательно умолчали этот факт. Им было легче разжечь политический скандал, чем честно объяснить жителям реальное положение дел. Результат? Волна хейта, ненависти и презрения, которая хлынула в комментариях. Сотни сообщений, полных оскорблений, обвинений и агрессии. Именно такое пространство для общественной дискуссии создали те, кто сегодня громче всех говорит о заботе о Кельце. Вчера председатель городского совета пошел еще дальше. Он публично обвинил город в мошенничестве и предположил, что автобусы были сожжены или разобраны на запчасти. Это не только неправда. Это безосновательная клевета. Автобусы находятся на территории базы перевозчика, и сейчас идет процедура их передачи», — говорится в сообщении главы Кельце.

По словам Войды, эта ситуация стала проверкой на порядочность и солидарность. Она напомнила, что Кельце уже много лет также пользуется поддержкой партнеров, в частности получает финансирование из европейских фондов. Например, 24 новых электробуса, которые с мая курсируют по городу, были полностью приобретены за счет внешнего финансирования.

Кто выступил против передачи Виннице польских автобусов?

Против передачи автобусов выступили, в частности, депутаты городского совета Кельце Мачей Якубчик и представитель партии «Право и Справедливость» Марчин Стемпневский.

Реклама

Якубчик поставил под сомнение обстоятельства передачи транспорта, назвав ситуацию «шитой белыми нитками». По его мнению, момент для такого решения «не был подходящим», а сама передача могла бы «ухудшить и так напряженные польско-украинские отношения».

«Именно в Виннице одна из улиц была переименована в улицу Степана Бандеры. И именно по этой улице ездил бы один из 15 автобусов из Кельцев, которые планировали бесплатно передать городу», — заявил Якубчик.

Стемпневский, в свою очередь, отметил, что передача автобусов выглядела бы «непонятно» в нынешней политической ситуации, когда, по его словам, «каждый раз нашу протянутую руку с помощью для соседа бьет палка в виде чествования военных преступников».

«Если автобусы не могут ездить по улицам Кельце, то их надо продать, а деньги потратить на нужды горожан, которых хватает», — подчеркнул депутат городского совета.

Реклама

Напомним, недавно в Польше дипломатический скандал и волну возмущения вызвало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению ССО звание «имени Героев УПА». Для урегулирования ситуации в Варшаве с неанонсированным визитом побывал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

После переговоров с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и госсекретарем МИД Марцином Босацким польская сторона заняла жесткую позицию. Косиняк-Камыш подчеркнул, что память о жертвах Волынской трагедии «не подлежит переговорам», а существуют «границы, которые нельзя пересекать». В польском МИДе добавили, что этот шаг вызвал боль в обществе, подчеркнув, что отношения должны базироваться исключительно на «исторической правде и уважении к жертвам». Несмотря на призывы к диалогу, Варшава ожидает от Киева пересмотра решения, которое воспринимается как недружественное к стратегическому партнеру.

Новости партнеров