Ездили межобласным и международным сообщением: на Закарпатье работники вокзала торговали фейковыми ковид-сертификатами

Ездили межобласным и международным сообщением: на Закарпатье работники вокзала торговали фейковыми ковид-сертификатами

За это им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Закарпатской области правоохранители пресекли продажу фейковых ковид-сертификатов и результатов экспресс-тестов. За фиксированную сумму их продавали работники одного из вокзалов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, незаконной деятельностью занимались работники вокзала в Мукачево. Их услугами пользовались пассажиры межобластного и международного сообщения.

В общей сложности за 350 гривен клиенты получали поддельные ковид-сертификаты, с которыми впоследствии на общественном транспорте покидали область. Разоблачили "бизнесменов" во время продажи очередного фейкого документа.

"Такие действия следователи квалифицировали по ч.3 ст. 358 ("Подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт") УК Украины. Кроме этого, правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются все остальные лица, причастные к преступлению. Им грозит до пяти лет лишения свободы”, — подчеркнули в пресс-службе МВД Украины.

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