Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
433
Время на прочтение
1 мин

Ездить будет еще тот квест: «Осман» предупредил о новой угрозе для Славянска

Прорыв врага в Кривую Луку может усложнить логистику Славянска, говорит «Осман».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Станислав Бунятов «Осман»

Станислав Бунятов «Осман»

Ситуация на Северо-Лиманском направлении остается тяжелой. Россияне прорываются к населенному пункту Кривая Лука, что может усилить угрозу Славянску.

Об этом предупредил военный 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По словам военного, противник настойчиво наступает, пытаясь зацепиться за стратегически важную точку — село Кривая Лука.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

В случае успеха окупантов есть угроза, что Славянск окажется под частичным огненным контролем врага.

«Северско-Лиманское направление вообще не радует, враг упорно лезет в направлении н.п. Кривая Лука. Если ему удастся закрепиться в этом н.п., то по Славянску ездить будет еще тот квест», — отметил «Осман».

Ранее в ISW назвали термины, как быстро Россия сможет захватить Славянск.

