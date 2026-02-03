Ездить будет еще тот квест: «Осман» предупредил о новой угрозе для Славянска

Станислав Бунятов «Осман»

Ситуация на Северо-Лиманском направлении остается тяжелой. Россияне прорываются к населенному пункту Кривая Лука, что может усилить угрозу Славянску.

Об этом предупредил военный 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По словам военного, противник настойчиво наступает, пытаясь зацепиться за стратегически важную точку — село Кривая Лука.

В случае успеха окупантов есть угроза, что Славянск окажется под частичным огненным контролем врага.

«Северско-Лиманское направление вообще не радует, враг упорно лезет в направлении н.п. Кривая Лука. Если ему удастся закрепиться в этом н.п., то по Славянску ездить будет еще тот квест», — отметил «Осман».

