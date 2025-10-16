Ездит на "чужом" Porsche и отдыхает в "недостроенном" имении: что скрывает волынский экс-военком

Логотип Porsche Cayenne / Иллюстративное фото

Семья бывшего начальника Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олега Кивлюка может скрывать значительные незадекларированные активы. Сам Кивлюк, после увольнения из ВСУ устроившийся в коммунальное предприятие «Луцкспецкоммунтранс», и его жена, действующая военнослужащая Богдана Кивлюк, не указали в отчетах ряд дорогостоящего имущества и недвижимости.

Незадекларированное миллионное состояние обнаружил Центр журналистских расследований «Сила правды».

Подарок «по дружбе»

Главным объектом внимания расследователей стал автомобиль премиум-класса Porsche Cayenne 2017 выпуска, стоимость которого на рынке стартует от 38 тыс. долларов. Хотя семья Кивлюков активно пользуется этим авто, оно не фигурирует в их декларациях.

Официально Porsche зарегистрирован на киевскую бизнесвумен Алину Маленькую, владелицу бренда одежды «Мисс Даймонд». Журналистам Маленькая объяснила, что «просто подарила машину» Кивлюку.

Сам эксвоенком отрицает даже подарок, утверждая, что «просто пользуется» автомобилем, а с Маленькой начал дружить еще до начала работы в ТЦК.

«Машину я не получил в подарок, ее дали мне в пользование. Бесплатно», — заявил Олег Кивлюк.

Скрытые квадратные метры

Расследователи также установили, что семья Кивлюков может скрывать от декларирования недвижимое имущество:

Служебная квартира : Семья проживает в трехкомнатной квартире в новостройке Луцка, которую Министерство обороны предоставило Олегу Кивлюку в 2022 году. Юрист Центра противодействия коррупции (ЦПК) Алексей Бойко отметил, что оба супруга должны декларировать это жилье, если пользуются им более полугода. Однако служебное жилье не фигурирует в отчетах.

Имение во Владимире: Экс-военком владеет земельным участком в городе Владимир, который он получил бесплатно, и где со временем выросло ухоженное поместье. Хотя объект выглядит вполне «обжитым», он фигурирует в реестре как «незавершенное строительство» и не был задекларирован.

Сокрытие доходов

Во время подготовки расследования жена экс-военкома Богдана Кивлюк продала свой автомобиль Hyundai Santa FE брату мужа за более чем 1 миллион грн. Эта сумма вдвое дороже, чем та, которая была указана в ее предыдущей декларации, что, по мнению ЦПК, вызывает вопрос о сокрытии реальных доходов.

Общие расходы семьи на приобретенные за последний год активы (грузовик MAN, Opel Ampera-e и пользование Porsche Cayenne) значительно превышают задекларированные доходы даже с учетом крупной выплаты за выслугу лет, которую Кивлюк получил после увольнения (1,5 млн грн).

«Эти недостатки уже достаточны для того, чтобы инициировать проверки. Это ответственность либо административная, либо уголовная», — объяснил юрист ЦПК Алексей Бойко.

Расследователи намерены передать собранные материалы в НАПК и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с просьбой провести детальную проверку имущественного положения и доходов семьи Кивлюков.

Напомним, начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК поймали на получении взятки. По версии следствия, чиновник требовал от военнообязанного 3 500 долларов США за снятие его с розыска.