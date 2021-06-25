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Ездит уже 31 год: в Черновцах в троллейбуса во время движения отпали двери (видео)

Ездит уже 31 год: в Черновцах в троллейбуса во время движения отпали двери (видео)

Фото из социальных сетей

Коммунальщики объясняют инцидент устарелостью общественного транспорта.

В Черновцах в пятницу, 25 июня, в троллейбуса во время движения отпали двери. Из-за этого никто не пострадал.

Об этом в Facebook сообщил Вадим Украинец.

По словам очевидца, двери из троллейбуса выпали прямо на дорогу. Мужчину возмутило то, что из-за инцидента могли пострадать пассажиры общественного транспорта.

Начальница службы подвижного состава Черновицкого троллейбусного управления Лариса Шупарская в комментарии ИА АСС сообщила, что причиной инцидента стала изношенность троллейбуса. По ее словам, транспортное средство перед выходом на рейс проверили специалисты.

"Этому троллейбусу уже 31 год. Он является изношенным, устаревшим. Причиной стал болт крепления дверей, который отпал во время движения троллейбуса. Никто из пассажиров не пострадал. Двери тоже остались невредимыми", — сообщила Лариса Шупарская.

Напомним, в Одессе женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила.

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