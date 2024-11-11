"Ежедневная реальность украинцев": Боррель об утре в укрытии Киева

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель находится в Киеве. Из-за атаки РФ он встретил утро в укрытии столицы.

Об этом Боррель написал в сети X(Twitter).

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа после полномасштабного вторжения России", — подчеркнул он.

Жозеп Боррель в укрытии Киева

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ поднимала стратегическую авиацию. Борты направлялись в сторону пусковых рубежей.

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