Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Ежедневная реальность украинцев": Боррель об утре в укрытии Киева

"Ежедневная реальность украинцев": Боррель об утре в укрытии Киева

Глава евродипломатии Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Армия РФ постоянно терроризирует мирные украинские города.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель находится в Киеве. Из-за атаки РФ он встретил утро в укрытии столицы.

Об этом Боррель написал в сети X(Twitter).

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа после полномасштабного вторжения России", — подчеркнул он.

Жозеп Боррель в укрытии Киева / ©
Жозеп Боррель в укрытии Киева

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ поднимала стратегическую авиацию. Борты направлялись в сторону пусковых рубежей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация