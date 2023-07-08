Ежедневно — 4 млрд гривен: в Минприроды оценили стоимость ущерба для окружающей среды от войны

За 500 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину окружающей среде нанесен ущерб на 2 трлн гривен.

В субботу, 8 июля, на 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец назвал потрясающие цифры экологического ущерба, нанесенного нашей стране.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По словам министра, каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий.

"Цифры ужасают. Сегодня есть уже около 51 млрд евро или 2 трлн гривен экологического ущерба. Это значит, что каждый день войны стоит России минимум 102 млн евро или 4 млрд гривен экологического ущерба. Всему есть своя цена", — подчеркнул Руслан Стрелец.

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При этом министр подчеркнул, что в сумме ущерба не учтен экоцид, который совершили оккупанты на Каховской ГЭС.

"Обсчеты продолжаются. Россия заплатит за каждый день этой войны. За каждое сожженное дерево. Каждый оскверненный клочок украинской земли. Для этого мы объединяемся со всем цивилизованным миром и работаем над признанием экоцида в международном законодательстве", — говорится в его заявлении.

Напомним, пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения в результате войны, развязанной Россией.

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