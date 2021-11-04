"Ежедневно неофициально болеют 100 тысяч украинцев": врач рассказал, как остановить вспышку коронавируса

Медик дает советы, как приостановить рост новых случаев COVID-19.

Ежедневно в Украине, по неофициальным данным, коронавирусом заражаются 100 тысяч человек. Об этом заявил советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

"Я врач, который наблюдает за пандемией уже долгое время. Понимаю, что опыта никто в Украине не имеет в борьбе с новым мутирующим вирусом, который создает нам постоянные квесты", — написал медик на своем канале в Telegram.

Врач дал советы, как уменьшить рост заражения коронавирусом среди украинцев.

"Что советуют сейчас мои коллеги инфекционисты и эпидемиологи:

1 . Сделать жесткие ограничения для всех, и вакцинированных и не вакцинированных, на 2 недели минимум, чтобы сбить рост новых случаев, потому что сейчас болеет ежедневно неофициально более 100 тысяч украинцев.

2. Вакцинацию провести с огромной социальной дистанцией.

3. Увеличить тестирование быстрыми тестами. Другого пути мы не видим…", – посоветовал Тарас Жиравецкий.

Отметим, что в Украине по состоянию на 4 ноября снова зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки было проведено 155 405 тестов ПЦР, из них у 27 377 украинцев подтвердился коронавирус. Это максимальный официальный суточный показатель за все время пандемии.

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