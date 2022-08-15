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Ежедневно по вражеской птичке: ВСУ "минунули" очередной вражеский вертолет на Донетчине (відео)

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Ежедневно по вражеской птичке: ВСУ "минунули" очередной вражеский вертолет на Донетчине (відео)

Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада.

У российских оккупантов ежедневно "минус" вертолет.

Сегодня утром ВСУ сбили вражеский "Аллигатор" в Донецкой области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ за выходные "приземлили" несколько вертолетов Ка-52, по которым россияне обстреливали Украину.

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