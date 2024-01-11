Ежедневно проезжала до 100 км для выявления позиций ВСУ: задержана предательница Донбасса

СБУ задержала российскую агентку – 33-летнюю жительницу Новогродовки Донецкой области. Ее в октябре 2023-го завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Изменница ежедневно проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В зоне особого внимания фигурантки были места базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях. Поклонница врага самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки.

"Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленница могла проехать по общественному транспорту до 100 км вблизи передовой за день", — говорится в сообщении.

Разведданные требовались оккупантам для планирования собственных боевых операций, в частности ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск на восточном фронте.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российскую агентку. Женщину задержали в собственном доме. У нее изъят мобильный телефон. Для коммуникации с ФСБ она использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала текстовые сообщения и отметки на электронных картах.

Россияне завербовали женщину дистанционно. В поле зрения РФ она попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. За выполненные задачи злоумышленница получала от российского куратора "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карту.

СБУ задержала российскую агентку. / Фото: СБУ

Как сообщалось, СБУ задержала в Херсоне коллаборантку, принудительно паспортизировавшую местных жителей. Как отмечается, женщина поддержала российских оккупантов и вошла в руководящий состав так называемого "управления труда и соцзащиты РФ".

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