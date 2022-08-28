"Ежедневно у них что-нибудь случается": в Мелитополе взорвали одну из крупнейших баз оккупантов

В Запорожской области под оккупированным Мелоитополем раздался взрыв.
В воздух взлетел штаб кафиров.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Так, в поселке Мирное Мелитопольского района было разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.
Кроме того, в Мелитополе уничтожена одна из крупнейших вражеских военных баз, расположенная на территории завода "Автоцветлит".
"Совсем скоро мы рассчитываем, что будет "жест доброй воли" — уход из нашего временно оккупированного Мелитополя. Потому что в течение трех недель каждый день у них что-то случается. Очевидно, курить они разучились", — сказал Федоров.
Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.
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