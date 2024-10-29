Ежедневно убегают от мобилизации: где уклонисти чаще всего пытаются пересечь границу

Граждане пытаются в большинстве случаев пересечь границу на зеленых участках – за пределами пунктов пропуска.

В Украине каждый день фиксируют попытки незаконного пересечения границы. Наиболее распространенный способ незаконного пересечения границы среди ухилонистов – это плыть через Тису.

Где уклонисти чаще всего пытаются перейти границу – читайте дальше.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, чаще всего попытки незаконного пересечения границы мужчинами фиксируются в направлении Румынии и Молдовы.

В то же время большинство попыток нелегально пересечь границу фиксируется по зеленому участку границы, за пределами пунктов пропуска.

Количество беглецов уменьшилось

"Большинство попыток нелегально пересечь границу фиксируется по зеленому участку границы, за пределами пунктов пропуска. По-прежнему – это направление границы с Румынией и Молдовой", — рассказал Демченко.

В то же время, по его словам, в последнее время уменьшилось количество желающих незаконно пересечь границу.

"Те погодные условия, которые нас ожидают во время осеннего и зимнего периодов, будут способствовать тому, что количество нарушителей будет уменьшаться", — сказал представитель ГНСУ.

Напомним, на днях стало известно, что на Закарпатье пограничники ночью задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под покровом темноты пробирались к границе с Венгрией.

Читайте также: