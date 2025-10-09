Ежедневные атаки на энергетику: Зеленский рассказал, будет ли блекаут

Зеленский заявил, чего не хватает для защиты энергетики и стоит ли бояться блекаута / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал, к чему готовиться украинцам на фоне ежедневных атак на энергетику и будет ли блекаут.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

«Об энергетике. Что было за последний месяц? По Черниговской, Сумской и Полтавской области было 1550 ударов и 160 поражений. Я хотел бы, чтобы все понимали, как мы сбиваем, достаточно эффективно. И я благодарен всем нашим защитникам неба. Безусловно, мы должны постоянно увеличивать и улучшать результаты. Но сбивают. И сбивают сильно. 1550 ударов и 160 поражений — это очень серьезная работа», — отметил Зеленский.

В то же время он признал, что Украине не хватает средств ПВО для защиты объекта энергетики.

«Энергетику нужно защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение… Что касается электричества, будем защищать от ударов и восстанавливать. Угроза ясна. Все понимают, что делать», — заверил президент.

Также он похвастался работой дронов-перехватчиков, которые «неплохо сбивают».

«Вы также должны понимать, что перехватчики — это не только, например, иметь 500 или 1000 в сутки. То, что мы должны сделать, и это будет сделано. Их уже немало, но вопрос от производителей, что касается систем. То есть вопрос в количестве систем запусков соответствующих дронов. Надо их нарастить. Перехватчики неплохо сбивают. К примеру, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов — 36 „шахедов“ залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть, в общем, количество убытков увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим», — подытожил он.

