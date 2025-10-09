- Дата публикации
Ежедневные атаки на энергетику: Зеленский рассказал, будет ли блекаут
Зеленский рассказал о защите энергетики, «шахедах» и новых дронах-перехватчиках.
Президент Владимир Зеленский рассказал, к чему готовиться украинцам на фоне ежедневных атак на энергетику и будет ли блекаут.
Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.
«Об энергетике. Что было за последний месяц? По Черниговской, Сумской и Полтавской области было 1550 ударов и 160 поражений. Я хотел бы, чтобы все понимали, как мы сбиваем, достаточно эффективно. И я благодарен всем нашим защитникам неба. Безусловно, мы должны постоянно увеличивать и улучшать результаты. Но сбивают. И сбивают сильно. 1550 ударов и 160 поражений — это очень серьезная работа», — отметил Зеленский.
В то же время он признал, что Украине не хватает средств ПВО для защиты объекта энергетики.
«Энергетику нужно защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение… Что касается электричества, будем защищать от ударов и восстанавливать. Угроза ясна. Все понимают, что делать», — заверил президент.
Также он похвастался работой дронов-перехватчиков, которые «неплохо сбивают».
«Вы также должны понимать, что перехватчики — это не только, например, иметь 500 или 1000 в сутки. То, что мы должны сделать, и это будет сделано. Их уже немало, но вопрос от производителей, что касается систем. То есть вопрос в количестве систем запусков соответствующих дронов. Надо их нарастить. Перехватчики неплохо сбивают. К примеру, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов — 36 „шахедов“ залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть, в общем, количество убытков увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим», — подытожил он.
