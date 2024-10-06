"Ежедневный террор можно остановить": Зеленский прокомментировал ночную атаку оккупантов

Зеленский снова призвал партнеров о поддержке.

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили более 50 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Сети.

По его данным, в течение недели враг применил около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БпЛА разных типов.

"Этот ежедневный воздушный террор можно остановить. Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизнь украинцев. На следующей неделе в рамках "Рамштайна" продолжим работать над этим с партнерами ", — подчеркнул президент.

Отметим, на встрече союзников в формате "Рамштайн " ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности, относительно ее североатлантической интеграции.

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