Ежегодно в Украине из дома убегают 14 тыс. детей: почему решаются на такой поступок и что делать родителям

Ежегодно в Украине из дома убегают 14 тыс. детей: почему решаются на такой поступок и что делать родителям

Летом количество исчезновений растет.

Ежегодно в Украине около 14 тысяч детей убегают из своих домов. Обычно происходит это из-за недоразумения с родителями или неразделенная любовь. Как показывает статистика, летом таких случаев больше.

Почему дети решаются на побег и что делать родителям, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Почему дети убегают из дома

С начала года в полицию поступило около полутысячи заявлений об исчезновении детей. В основном их этому предшествовали ссоры и недоразумения с родителями. Например, так произошло и с 14 летней девочкой. Ее жуткую историю рассказали в Службе розыска детей: из-за ссоры с матерью она ушла из дома. Познакомилась с мужчиной, который увидел ее на улице и предложил переночевать. От безысходности девочка согласилась и пошла с ним.

Такая трагическая ситуация неодиночная. Убегая, дети совсем не думают о том, что их ждет за дверью собственного дома. Ими руководят эмоции и гнев после бытовых ссор или споров. Причиной побега может стать и неразделенной любви, потому что нередко родители не воспринимают отношения своего ребенка с противоположным полом.

Чаще всего дети убегают летом, говорят в Службе розыска детей. После побега большинству приходится ночевать прямо на улице, а некоторые даже пытается самостоятельно поехать на отдых.

Если ребенок убежал, а родители не может с ней связаться, то реагировать нужно немедленно, говорят в полиции. Затем следует связаться с друзьями или знакомыми ребенка. Именно они могут подсказать ее местонахождение или помочь с поисками. Кроме этого, необходимо пересмотреть личные вещи, чтобы понять, что взяла с собой ребенок и как далеко ушла. Кроме того, надо разместить объявление в социальных сетях и на специализированных сайтах. Больше всего шансов найти и вернуть ребенка домой — в первый же час после исчезновения, говорят специалисты.

Пропал ребенок: что делать родителям – советы психолога

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