Ежегодный отпуск во время войны: кто из украинцев может остаться без отдыха

Право на отпуска имеют все работники, которые находятся в трудовых отношениях / © Getty Images

Правила трудовых отношений в 2026 году определяет Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» №2136-IX от 15.03.2022. Этот закон не отменяет права на отпуск, но позволяет работодателю ограничивать его предоставление, если этого требуют условия военного положения.

Об этом пишет издание «Зеркало недели».

Во время военного положения в Украине действует право на отпуск, однако законодательно работодателю разрешили ограничивать его предоставление, если этого требует положение во время войны.

Максимальная продолжительность отпуска составляет 24 дня, поэтому работник может получить не более этого количества дней в году даже при следующих обстоятельствах:

большую продолжительность отпуска, предусмотренную в коллективном договоре

наличие льгот

накопленный за несколько лет подряд отпуск

Неиспользованные дни отпуска не исчезают, но работодатель может перенести их на время после отмены или прекращения военного положения.

Самая сложная ситуация — у работников объектов критической инфраструктуры. Ведь закон разрешает работодателю отказать в любом виде отпусков, если работник привлечен к работам на таких объектах.

Исключений всего два:

отпуск по беременности и родам

отпуск по уходу за ребенком до трех лет

При этом понятие критической инфраструктуры определено Законом Украины «О критической инфраструктуре».

Для многих это означает годы работы без полноценного отдыха. Формально — временно, фактически — без четкой даты завершения.

Работникам, выехавшим за пределы Украины или имеющим статус внутренне перемещенного лица, обязательно предоставляется отпуск без сохранения заработной платы — по их заявлению. Это предусмотрено статьей 12 закона №2136-IX. Максимальная продолжительность такого отпуска — 90 календарных дней.

Однако здесь есть важный нюанс, о котором часто не знают: этот период не засчитывается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. То есть, человек сохраняет рабочее место, но теряет и доход, и часть отпускного стажа.

Ранее сообщалось, что принятие нового Трудового кодекса позволит гармонизировать украинское трудовое законодательство с европейскими нормами, в частности, путем предоставления работникам четырех дополнительных дней оплачиваемого отпуска ежегодно.