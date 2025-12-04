Ежемесячно призывают около 30 тысяч человек, этого мало: нардеп призвал усилить мобилизацию

Покрывает только половину потребностей: сколько людей мобилизуют ежемесячно — нардеп назвал цифру

В Украине ежемесячно призывают около 30 тысяч человек, но это покрывает только половину потребностей людей.

Об этом заявил в эфире Radio NV секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

«Ту мобилизацию, которую мы сейчас производим, она иногда покрывает 50%, даже при тех 30 000, о которых мы говорим. Это примерно говорю цифру, где-то на 50% покрывает наши потребности по количеству. Но по качеству я думаю, процент еще ниже», — отметил Костенко.

Нардеп сравнил, что 30 тысяч в 2025-м, это, пожалуй, даже не 20 тысяч в 2023-м, это разные по качеству военные.

«И принцип также самой формы привлечения людей в армию, они точно не гарантируют высокого морального качества в войсках», — сказал депутат, намекая на «бусификацию».

Поэтому он призывает установить нужные четкие правила мобилизации, увеличить качество и количество мобилизаций.

«Потому что мобилизация нуждается, как мы уже увидели, в непопулярных решениях, а у нас боятся, к сожалению, непопулярных решений. Пытаются их на Верховную Раду перебросить, там на ТЦК, которые выполняют свою работу и те 17 задач, которые им ставят», — подытожил Костенко.

Ранее командир медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова раскритиковала «мобилизацию наоборот», когда в армию берут непригодных мужчин. По ее словам, в армию попадают мужчины с шизофренией и алкоголики.