Ежемесячное повышение пенсии: кто из украинок получит 9% доплаты?

С 2022 года украинки могут рассчитывать на 9% ежемесячное повышение пенсии, но есть два важных условия. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.
Как сообщает Пенсионный Фонд Украины согласно постановлению Кабинета министров "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем" для женщин, родившихся в 1962 году, предусмотрено ежемесячное повышение пенсии на 9%. Но есть два условия:
- дата рождения пенсионерки (в период с 1 января 1962 года по 31 декабря 1962 года);
- пенсия по возрасту начисляется человеку впервые (т.е. раньше женщина не получала выплаты).
Ежемесячного 9% повышения пенсии не начислят в том случае, если пенсионерка раньше получала пенсию за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, а теперь перешла на пенсию по возрасту.
Следует обратить внимание, что размер начисления будет рассчитываться индивидуально. Он будет зависеть от размера самой пенсии женщины и учитывать приобретенный страховой стаж и размер заработной платы.
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