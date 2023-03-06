Ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров в возрасте 70 плюс: какие размеры

В Украине правительство будет выплачивать ежемесячные компенсационные людям старше 70 лет.

Об этом в рамках единого телемарафона рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

“Ежемесячные компенсационные выплаты – не новая инициатива. Она была введена еще с 2020 года и была инициативой президента. Такие выплаты осуществляются сегодня пенсионерам старше 70 лет. В частности, если человек старше 80 лет, то ему осуществляется выплата в размере до 570 гривен, если возраст от 75 до 80 лет – до 456 гривен, от 70 до 75 лет – до 300 гривен. Такая выплата производится, если размер пенсии, которую получает человек, не достигает 10 340 гривен”, — объяснила Дарья Марчак.

Она также добавила, что в периметре индексации, осуществленной правительством в 2023 году, были увеличены минимальные гарантированные фиксированные размеры пенсионных выплат для тех граждан, которые получают наименьшие пенсии.

"Обычно такие выплаты не подлежали индексации. Пенсионные выплаты, размер которых определяется привязкой к прожиточному минимуму, пересматривались именно при росте прожиточного минимума. Но, к сожалению, тенденция такова, что в предыдущие годы прожиточный минимум рос намного медленнее темпов индексаций. В этом году для того, чтобы исправить ситуацию, когда наименьшие пенсии росли медленнее, эти пенсии включены в Постановление правительства об осуществлении индексаций", — подчеркнула чиновница.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников рассказал, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским после ряда скандалов вокруг его ведомства.

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