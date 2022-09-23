Еженедельного испуга больше не будет: в ГСЧС закончили тестировать свою систему уведомлений

В пятницу, 23 сентября, ГСЧС завершила тестирование системы информирования населения. Это означает, что теперь украинцы не будут получать неожиданные уведомления об опасности на свои телефоны.

Через несколько недель тестирования системы она успела обрасти мемами и принести некоторым пользователям определенные неудобства. Несмотря на это, испытание системы оказалось успешным.

Об этом рассказал заместитель главы ГСЧС Роман Примуш в Фейсбуке.

"Сегодня (23 сентября – ред.) ГСЧС успешно завершила тестирование современной системы информирования населения Cell Broadcast. Такая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни. Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования", — отметил Примуш.

По его словам, в прошлом году внедрение этой системы было оценено в несколько миллионов долларов. На разработку системы понадобился год, при этом реализовать ее удалось бесплатно.

"Но благодаря совместным усилиям мобильных операторов, Украинской ассоциации операторов связи "Телас", производителей мобильных телефонов и смартфонов, вендоров оборудования мобильной связи, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов благодаря поддержке Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации и многим нашим партнерам для страны, мы реализуем этот проект на бесплатной основе", — рассказал Примуш.

В дальнейшем эта система перейдет в опытную эксплуатацию и будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев.

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