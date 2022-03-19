"Ежи, зайчики и птички не заслуживают сгореть заживо": спасатель эмоционально обратился к украинцам, которые жгут муссор

"Ежи, зайчики и птички не заслуживают сгореть заживо": спасатель эмоционально обратился к украинцам, которые жгут муссор

Для нас, украинцев, важна каждая жизнь, говорит работник ГСЧС.

От пожаров, возникающих в результате сжигания сухой травы или мусора, погибают животные.

Об этом рассказал спасатель ГСЧС и записал эмоциональное видео для украинцев.

"Также погибают животные... Это не последняя причина, почему не стоит жечь сухую траву и мусор. И для нас каждая жизнь важна (если это конечно не орки, которые пришли нас убивать). Все эти ежики, зайчики и птички не заслуживают сгореть живьем из-за пожара (в отличие от орков, которые...) Поэтому посмотрите на них и услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину", — призвал спасатель.

Опубликовано ГСЧС Украины Суббота, 19 марта 2022 г.

Напомним, в Киевской области в двух селах в Вышгородском и Бучанском районах на свалках возникли пожары. Их тушение продолжается.

Так, 19 марта в с. Новые Петровцы Вышгородского района на территории свалки (общая площадь 7 га) возник пожар на площади 2 га. Пожар тушат 28 спасателей и 9 ед. техники.

Еще одно возгорание произошло 19 марта в с. Тарасовка Бучанского района. Там на территории несанкционированной свалки возник пожар отдельными очагами на площади до 1 га. К тушению привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.