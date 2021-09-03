Ежик, пробитое колесо и выезд на встречную: что известно о смертельном ДТП в Светловодске, в которой погибла мать троих детей

Ежик, пробитое колесо и выезд на встречную: что известно о смертельном ДТП в Светловодске, в которой погибла мать троих детей

В результате ДТП погибла 27-летняя Мария Хивренко. Виновницу аварии поместили под стражу.

В Светловодске Кировоградской области рано утром 1 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там на тротуар вылетел легковой автомобиль, сбил пешехода, после чего врезался в стену торгового комплекса. Авария унесла жизни 27-летней мамы троих детей. Виновница ДТП, которую местные жители называют "мажорка", говорит, что ехала на скорости в 60 километров в час и пыталась объехать ежика, который перебегал дорогу.

ТСН.ua узнал все, что известно о семье погибшей и виновнице аварии.

Собирала детей на занятия

У Александра и Марии Хивренко трое детей: старшему сыну 6 лет, дочке — 4 года, младшему малышу 1,5 месяца. В ту роковую ночь, 1 сентября, женщина готовила старшего сына в первый класс.

По словам знакомых семьи, Мария всю ночь стирала и гладила. Когда она собралась ложиться спать, проснулся младший ребенок, поэтому Мария покормила ее и положила в кроватку. Самой ей спать уже не хотелось, потому что в то время на улице начинало светать.

"Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть. Но она решила, что нужно сбегать к банкомату, пополнить счет на карточке. Там не было денег, а утром столько хлопот — садик, потом школа, линейка, времени не будет. Несмотря на уговоры, она пошла. Словно ее туда что-то тянуло", — рассказала впоследствии знакомая Марии.

Женщина пришла к продавцу комплекса, в стенах которого находился банковский терминал. В этот момент по центральной улице несся автомобиль Mazda. Легковушка залетел на тротуар, сбила крышку от люка, после чего наехала на пешехода и врезалась в здание. Пострадавшая в результате аварии Мария впоследствии скончалась в больнице.

В школу семья планировала отправиться вместе, однако Мария утром не отвечала на звонки, поэтому Александр повел ребенка на линейку самостоятельно. О смерти жены мужчина узнал по дороге в школу.

"В это время раздался звонок, и следователь попросил прийти его на опознание тела жены. В школу они, конечно, уже не дошли. Сегодня (2 августа, — ред.) похороны. Сына в школу отвели, детям пока ничего не говорили о смерти мамы", — подчеркнула знакомая семьи.

Пыталась объехать ежика

В момент происшествия в салоне автомобиля Mazda, предварительно, находилось пять человек. Двое из них, включая водителя, получили телесные повреждения.

Управляла транспортным средством 28-летняя Татьяна Вишневская — у нее медики диагностировали перелом ноги, травму головы и ссадины. Местные жители называют ее "мажоркой", пишет Obozrevatel.

Ее мама находится на заработках за границей, муж работает в Киеве. Чем женщина занимается, неизвестно. После того, что произошло, она закрыла свою страницу в Instagram. Однако профиль остался в российской социальной сети "ВКонтакте". Там она пишет, что живет якобы в Москве, а своего мужа называет "роднуля" и "папуля".

После аварии правоохранители отобрали у нее и отправили на экспертизу биоматериалы. Предварительно, Драгер не выявил в ее крови наличия алкоголя, пишут "Факты".

При избрании меры пресечения, Вишневская заявила, что ехала со скоростью в 60 километров в час. А на тротуар вылетела, потому что в автомобиле лопнуло колесо. По еще одной версии, водитель пытался объехать ежика, который перебегал дорогу.

"Я не хотела, чтобы так получилось. На моей стороне движения ежик перебегал дорогу. Я хотела его объехать. Выехала на встречную полосу, там не было машин. Услышала звук, как хлопок, и далее — нижняя часть тела зажата в авто, верхняя — влетела в стекло. Шли искры от машины, ее крутило. Ничего больше не помню, не знаю, как это получилось. Пришла в себя только в больнице, не понимая, что произошло", — подчеркнула во время судебного заседания Татьяна Вишневская .

Мера пресечения

3 сентября Вишневской избрали меру пресечения. Адвокат женщины просил назначить домашний арест аргументируя это тем, что у нее перелом ноги и ей сложно передвигаться самостоятельно.

Однако судья поместил женщину под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 340 500 гривен.

Новости Украины: в Светловодске утром легковушка выехала на тротуар и убила 27-летнюю пешехода

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