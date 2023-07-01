"Езжай со своим зад*очен*ым языком на "западенщину": в Харькове таксист заявил, что "Украины не существует" – видео

Таксист в разговоре с пассажиркой заявил, что Харьков – это русскоязычный город.

В Харькове таксист оскандалился заявлением о том, что "Украина не существует" и посоветовал пассажирке ехать на "западенщину".

Видео разговора девушка записала и выложила в Instagram.

По словам пассажирки, она села в машину таксиста службы Bolt и услышала, что у водителя играет музыка российского исполнителя. По ее просьбе водитель выключил музыку, но начал разговор о том, ли это так принципиально для нее, что музыка может и должна быть "вне политики", что Харьков — русскоязычный город, он всю жизнь говорил по-русски и продолжит, потому что "Мне так удобно" .

"Вы же понимаете, где вы живете. Харьков – русскоязычный город. Здесь все говорят по-русски", — заявил он.

Мужчина также сказал, что музыка может и должна быть "вне политики".

"Эта глупая истерия, патриотическая речь, она уже так задолбала. И вообще такой страны, как Украина, нет. Страна – 404, ее нет, не существует, ее уже разворовали, продали, просто какое-то непонятное государство", — сказал он.

На вопрос, почему он остается в Украине и не поедет в Россию, таксист ответил следующее:

"Мне 50 лет, я здесь родился, прожил, разговаривал на русском языке и буду разговаривать, никакая украинская зад*очен*ая не изменит мои мысли… Езжайте на западенщину, или где там говорят на зад*оч*ном языке".

Напомним, в Одессе таксист-путинист заявил, что "лучше быть с Россией, чем с Западом" (видео).

"Нет такой страны, страна 404": в Харькове таксист отрицал существование Украины

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