Россияне никак не поймут, что на полуострове им не рады.

Крымское подполье демонстрирует бойкот псевдовыборам президента РФ. Так, активисты "Желтой ленты" прошлись по улицам Симферополя и распространили патриотические открытки и наклейки.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Активисты движения "Желтая Лента" знают, что Путин — это военный преступник и он должен быть привлечен к ответственности. Именно поэтому оставляют послание "Езжай в Гаагу" у реки Салгир в Симферополе и распространяют патриотические стикеры на окраинах города", — отмечают в общественном. движении сопротивления", – говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что Россия намерена сымитировать проведение так называемых "выборов президента" на оккупированных территориях. Для этого Кремль отправил на ТОТ специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых "избирательных комиссий".

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