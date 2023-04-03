"Езжай в свой Бахмут!": на карпатском курорте мужчина набросился на военного медика, проходящего реабилитацию (видео)

На одном из карпатских курортов неадекватный отдыхающий набросился с угрозами в сторону военного медика, который проходит там психологическую реабилитацию после службы в одной из самых горячих точек фронта – под Бахмутом Донецкой области.

Так, хамовитый мужчина в халате с пивом называет военного "лошарой".

"Ты видишь, провокаторы поприезжали и начинают здесь. Откуда он приехал?" – говорит хам.

После слов военного, что он приехал из Бахмута, неадекват заявил: "Езжай туда в свой Бахмут! Чего ты здесь сидишь?".

"Я прохожу посттравматическую психологическую реабилитацию… Но и вчера я слышал, что ВСУ – это "скот", сегодня также ВСУ называли не очень добрыми словами. Прошу вас распространить это видео, пусть больше знают в нашей стране таких вот героев, пусть едут к дяде Пу, Слава Украине", — рассказал военный медик в соцсети.

Жена неадекватного мужчины выдвинула свою версию конфликта

Ее муж был пьяным, а медику якобы не понравилось, что они разговаривали на русском языке, он сделал им замечания.

"Конечно, моему мужу это не понравилось, и он отреагировал. Сначала мягко, а потом уже грубее", — рассказала женщина.

По ее словам, у медика уже якобы был конфликт с другими отдыхающими. Женщина считает, что ее мужа спровоцировали и не считает его виновным.

Напомним, в Хмельницком священник избил военного прямо в церкви, громада собора УПЦ МП решила перейти к ПЦУ.

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