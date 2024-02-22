F-16 для Украины и ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

Сегодня, 22 февраля, на Ставке говорили не только об оперативной ситуации на передовой, но и других стратегических вопросах. В частности, речь шла о подготовке нашего государства к переходу на F-16.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения, 22 февраля.

По словам лидера, обсудили все параметры по первой партии самолетов:

конкретные сроки поставки

необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение.

"Детали положительные. В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это – фундаментальные задачи. Конкретно – это защита от российских управляемых авиабомб и вообще новые возможности на линии фронта", – подчеркнул Зеленский.

Президент также заслушал доклады Главкома, разведки, министра обороны и других чиновников, отвечающих за вооружение. Особое внимание уделяется сейчас нескольким направлениям: Авдеевскому и южному.

"Благодарю всех, кто сражается ради Украины, работает ради Украины и помогает! Слава Украине", – завершил президент.

Ранее Зеленский сказал, есть ли у Украины "план Б" в случае ухудшения ситуации на фронте.

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