F-16 для Украины: Игнат рассказал, на каком этапе обучения пилотов

Истребители очень нужны ВСУ для преимущества в воздухе.

Украинские лётчики уже отрабатывают тактические приемы на F-16. В частности, речь идет о нанесении ударов по целям.

Об этом сказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

“Это очень и очень нужно. Не только летать нужно на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них нужно воевать. Эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты”, — подчеркнул он.

Как добавил Игнат, переход на F-16 не может быть супербыстрым, как нам хотелось бы. Нужно минимум полгода, чтобы переучить летный состав и наземный персонал. Более того, минимальная программа подготовки на F-16 составляет 2 года.

"Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее этот самолет появился в нашем небе и выполнял те задачи, которые нам будут под силу той модификации, которую дадут нам партнеры", — отметил представитель ПС ВСУ.



Отдельное внимание уделяется:

подготовке авиационных инженеров — они учатся, как обслуживать этот самолет, его вооружение, как его программировать и как наносить удары высокоточным оружием

подготовке и адаптации инфраструктуры на определенных площадках, чтобы самолеты F-16 можно было применять на украинских аэродромах.

Все вышеперечисленные этапы, говорит Игнат, важны для максимально эффективного использования истребителей F-16, самолет работал в украинском небе. Он уничтожал воздушные, наземные и надводные цели.

Ранее Игнат сказал, какие задачи будут выполнять первые F-16 и объявят ли официально об их передаче Украине.

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