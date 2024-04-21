F-16 для Украины: в ВСУ предупредили, какую угрозу ожидать от россиян по прибытии истребителей

В случае прибытия в Украину F-16 россияне могут увеличить удары о критической инфраструктуре Украины.

Об этом рассказал спикер воздушных сил украинской армии в эфире информационного марафона.

По его словам, враг использует задержку во время американской помощи и пытается выбить критическую энергетическую инфраструктуру, насколько это возможно.

"У врага остается достаточно много ракет. Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сразу после производства — с конвейеров. Это все продолжается. И собственно до поставки... систем ПВО разных типов и F-16 нам надо держаться и отбивать эти атаки врага ", – подчеркнул Евлаш.

При этом ВСУ дезориентируют оккупантов и имитируют полеты F-16 и F-22.

Тем временем американский генерал и председатель Бюро Национальной гвардии Дэн Гокансон заявил, что из-за отсутствия выделения финансирования для помощи Украине Конгрессом некоторые программы могут оказаться под угрозой закрытия с 2025 года. В частности, подготовка украинских пилотов на истребителях F-16.

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