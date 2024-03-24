F-16 и ситуация на фронте: Умеров с Сырским провели встречу с главой Минобороны Дании

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с датской делегацией во главе с коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Telegram.

В сообщении указывается, что на встрече также присутствовал главнокомандующий Александр Сырский.

Министр Умеров сказал, что украино-датское оборонное сотрудничество наращивается и нарабатывается новый унифицированный механизм инвестирования в украинские компании.

Приоритет в этой сфере – прямые инвестиции, совместные оборонные компании, локализация производства в Украине.

Украинский министр поблагодарил своего коллегу за роль Дании в многочисленных инициативах в поддержку Украины, особенно за солидерство в предоставлении самолетов F-16 и обучении украинских пилотов.

"Призываю датских партнеров по возможности профинансировать обучение большему количеству украинских пилотов F-16 в других странах", — сказал Рустем Умеров.

Украинский министр подробно ознакомил датскую делегацию с ситуацией на поле боя, стороны обсудили неотложные и долгосрочные потребности украинской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания планирует первой поставить F-16 в Украину уже этим летом.

Кроме того, мы ранее информировали, что первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании.

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