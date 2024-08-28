F-16 могли привлекаться для уничтожения дронов и ракет во время массированной атаки РФ: громкое заявление эксперта

По словам эксперта, одна крылатая ракета может стоить от полумиллиона до двух миллионов долларов.
Современные западные истребители F-16 могли привлекаться для уничтожения дронов и крылатых ракет во время крайней массированной атаки.
Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.
"Они могли привлекаться как к уничтожению дронов, так и для перехвата крылатых ракет, потому что для уничтожения беспилотников обычно используется бортовая крупнокалиберная пушка, потому что дрон — достаточно дешевый. И использовать ракеты типа "воздух-воздух" для такой цели не очень". целесообразно, поскольку стоимость ракеты может быть выше в 2-3 раза, чем дрон. Если мы говорим о крылатых ракетах, то их обычно уничтожают средства поражения, типа ракеты "воздух-воздух". миллионов долларов", — объяснил эксперт.
Напомним, аналитики Defense Express утверждают, что F-16 оборудованы новейшей версией РЭБ против ПВО РФ.
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