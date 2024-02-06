F-16 от Нидерландов: Данилов заинтриговал заявлением о "дополнительных бонусах"

Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть F-16. В СНБО обещают, что к этому еще будут "дополнительные бонусы".

Об этом 24 канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

О каких именно бонусах идет речь — секретарь СНБО не раскрыл интригу.

"По плану идет подготовка наших пилотов. К тому, я думаю, что будут еще определены такие дополнительные бонусы. То, что касается именно этого направления – направления самолетов. Дождемся", – сказал Данилов.

Он добавил, что западные партнеры помогают Украине с подготовкой инфраструктуры для F-16. По словам Данилова, есть ответственные группы, которые очень плодотворно работают по этому вопросу. Сейчас все продолжается по графику и плану.

"Все – комплексная работа. Техника не проста, сложна. Тот план, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 5 февраля в Министерстве обороны Нидерландов сообщили, что они поставят Украине дополнительно еще шесть истребителей F-16.