F-16 прилетят раньше: Украина получит самолеты от Бельгии по ускоренной процедуре

Истребители F-16 / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца этого года получит от Бельгии три истребителя F-16 по ускоренной процедуре. Глава государства отметил важность усиления ПВО на фоне российской эскалации.

Об этом президент написал в Сети.

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«Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре», — говорится в заявлении Зеленского.

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По его словам, Украина уже получила от Бельгии и других государств, включая Испанию, срочные поставки боеприпасов для F-16.

Глава государства подчеркнул, что на фоне ежедневного усиления российской эскалации Украина нуждается в дополнительных возможностях для уничтожения воздушных целей и защиты населения.

Зеленский поблагодарил Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и все правительство страны за решение в поддержку Украины в ответ на российские удары.

Напомним, в июне министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал, что его государство планирует передать Украине семь истребителей F-16 до конца года: часть самолетов пойдет на выполнение боевых задач, а другие на запчасти.

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К слову, накануне Зеленский объявил о договоренности о новом пакете ракет для Patriot с неназванной страной, а также подписании соглашения по безопасности с Австралией и соглашения по дронам с Финляндией.

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