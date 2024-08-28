F-16 сбили в Украине российские цели во время атаки: Forbes — о первых воздушных победах

Издание пишет, что сбитие российских целей произошло спустя три недели после прибытия F-16 в Украину.
Бывшие датские F-16 Lockheed Martin, переданные Украине, имеют первые воздушные победы. Истребители привлекались к отражению крайней массированной атаки РФ и сбили враждебные цели.
Об этом пишет издание Forbes.
Отмечается, что сбитие российских целей произошло через три недели после того, как первый из F-16 прибыл в Украину.
После этого финский аналитик в Сети написал: "Прекрасно видеть их в действии".
"Их видели в полете с парами ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной наводкой AIM-9 и ракет класса "воздух-воздух" с радиолокационной наводкой AIM-120. Их не видели с боеприпасами класса "воздух-земля", хотя они в целом совместимы с лучшими украинскими противорадиолокационными ракетами западного производства и планирующими бомбами с GPS-наведением", — говорится в публикации.
Авторы издания утверждают, что военно-воздушные силы Украины вооружают свои F-16 образцами 1980-х годов AIM-120B, радиус действия которых достигает 40 миль (64 км), управляемый крошечными радарами в передней части истребителя. Для более близких боев F-16 имеют AIM-9L/Ms, впервые представленные в 80-х годах, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких миль, отслеживая их инфракрасные признаки.
Напомним, эксперт по развитию авиационного рынка Богдан Долинце ранее информировал, что F-16 могли привлекаться для уничтожения дронов и ракет во время массированной атаки РФ.
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