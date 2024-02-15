F-16 скоро будут в Украине: Буданов порадовал хорошими новостями

Западные современные истребители F-16 могут быть уже весной в Украине.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов после заседания "Рамштайна" в комментарии Фактам ICTV.

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По его словам, сейчас проходит финальный этап в вопросе передачи этих самолетов для украинских пилотов.

"О F-16 вопрос решен. Я думаю, что все знают. Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов, передачи, готовности принимать, инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава. Это сугубо технические вопросы. Но вопрос решен", — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день украинские пилоты завершают обучение на F-16.

"Это уже быстро. Это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты заканчивают обучение, поэтому все могут вычислить. Это не так уж трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидим", — констатировал главный разведчик.

Напомним, 14 февраля прошел очередной "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров рассказал, о каком оружии для Украины договорились.

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