F-16 скоро будут в Украине: Буданов порадовал хорошими новостями

По словам главного разведчика, украинские пилоты завершают обучение на F-16.
Западные современные истребители F-16 могут быть уже весной в Украине.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов после заседания "Рамштайна" в комментарии Фактам ICTV.
По его словам, сейчас проходит финальный этап в вопросе передачи этих самолетов для украинских пилотов.
"О F-16 вопрос решен. Я думаю, что все знают. Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов, передачи, готовности принимать, инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава. Это сугубо технические вопросы. Но вопрос решен", — подчеркнул Буданов.
Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день украинские пилоты завершают обучение на F-16.
"Это уже быстро. Это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты заканчивают обучение, поэтому все могут вычислить. Это не так уж трудно. Я надеюсь, что именно весной их и увидим", — констатировал главный разведчик.
Напомним, 14 февраля прошел очередной "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров рассказал, о каком оружии для Украины договорились.
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