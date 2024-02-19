F-16 в июне: Игнат прокомментировал информацию о сроках передачи самолетов Украине

Речь идет не только о передаче, но и дальнейшем обслуживании самолетов.

Западные партнёры готовы передать Украине F-16. Речь шла даже о том, что истребители могут появиться на территории нашего государства в июне, однако оценивать сроки сложно.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер воздушных сил Юрий Игнат.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине о сроках возможных передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и так далее. Единственное, что могу подтвердить – действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", – говорит он.

Однако речь идет не только о передаче, но и о дальнейшем обслуживании самолетов, финансировании этого процесса, модернизации F-16, постоянном ремонте. Страны, которые нам передают самолеты, также способствуют подготовке пилотов, обучению инженеров, офицеров, наземного персонала, других.

"Оплачивать обучение тоже нужно. Поэтому и создана авиационная коалиция из многих стран, которые позволяют нам эти процессы делать одновременно, чтобы в какой-то момент в ближайшее время, уже хотелось бы сказать этот термин, когда появятся первые F-16 в небе и помогут отогнать оккупанта подальше от границ", – говорит представитель ПС ВСУ.

По словам Игната, мы уже адаптируем инфраструктуру под этот тип самолета. Адаптация – это то, что позволит этому самолету выполнять задания с наших взлетно-посадочных полос и удерживаться на наших аэродромах.

"Поэтому о сроках не будем говорить, но нам как можно скорее нужен этот самолет", – подытожил он.

Напомним, Украина находится на пути получения американских истребителей F-16. Это может произойти в июне.

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