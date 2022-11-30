Facebook заблокировал пост с поздравлением командующего Воздушными силами ВСУ

Пресс-служба была вынуждена редактировать пост, заменив "некорректные" высказывания, чтобы он был опубликован в Facebook заново.

Facebook заблокировал сообщение с приветствием командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука ко Дню радиотехнических войск.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Facebook заблокировал сообщение с приветствием командующего Воздушными Силами ВСУ ко Дню радиотехнических войск. Агенты Московии теперь везде", — говорится в сообщении.

Пост был опубликован в 06:10, а по состоянию на 11:00 он уже был заблокирован.

Позже пресс-служба несколько отредактировала пост и опубликовала заново. Выражение "эффективная утилизация русской нечисти в воздухе" заменили на "утилизацию врага", а "одичавший русский мир" на "руzzкой мир". У Телеграмм осталась предыдущая нередактированная версия поздравления.

Напомним, что компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) продолжает цензурировать украинский контент, освещающий войну, развязанную Россией. Это вызывает справедливое возмущение украинцев.

Глава Минцифры Михаил Федоров даже обращался в компанию с просьбой разблокировать украинских блоггеров или медиа, ограниченных модераторами.

Какие соцсети и мессенджеры безопасны и за какие слова блокирует Facebook и Instagram

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