Фактически небо будет полностью закрыто от ракет РФ: новый пакет помощи США предусматривает передачу Украине ЗРК Patriot

В рамках новой военной помощи от США планируется поставка Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Речь идет, в частности, о принятой 19 мая Сенатом США финансовой и военной помощи на сумму 40 млрд долларов.

Об этом сообщает The Washington Post.

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"Законопроект, одобренный в четверг 86 голосами против 11, предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, таких как ЗРК Patriot и дальнобойная артиллерия ", — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак опубликовал фото зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и написал: "Ждем".

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Украина неоднократно просила США о предоставлении систем Patriot, однако до сих пор этот запрос не был удовлетворен.

Напомним, госсекретарь США Эстонии Блинкен сообщил, что его ведомство одобрило предоставить Украине дополнительные американские вооружения, снаряжение и материалы на 100 млн дол.

Кроме того, в четверг, 19 мая, Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 млрд дол.

Справка:

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), MIM-104 Patriot является основной противоракетной и противовоздушной системой армии США. Он поступил на вооружение еще в 1982 году. Разработанный, прежде всего, как противовоздушный комплекс, его впервые применили в 1991 году во время войны в Персидском заливе. ЗРК Patriot производится американской компанией Raytheon, являющейся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет. Пахота пусковых установок и собственно ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления.

США таки предоставит Украине 40 млрд долларов – Сенат успел проголосовать

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