"Фактически, раскол общества": в МИД рассказали, кто может стоять за кибератакой на правительственные сайты, и какие мотивы

"Фактически, раскол общества": в МИД рассказали, кто может стоять за кибератакой на правительственные сайты, и какие мотивы

Сейчас специалисты подробно изучают ситуацию по масштабной кибератаке на правительственные сайты.

Кибератака, которая была осуществлена на сайты государственных органов в ночь на 14 января, является "формой гибридных действий, которую Украина фиксирует уже не первый год". Есть несколько версий, кто мог стоять за хакерской атакой.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на брифинге.

Также читайте В Польше произошла масштабная утечка военных данных: от винтовки до противотанковых ракет и истребителей

По ее словам, несмотря на то, что расследование еще продолжается, есть основания полагать, что эта кибератака является "формой гибридных действий, которую мы свидетельствуем уже не первый год". Заметив, что на осуществление подобных гибридных действий вкладываются огромные ресурсы.

"Утром мы стали свидетелями атаки на цифровые платформы не только Министерства иностранных дел, но и других центральных органов исполнительной власти, в том числе "Правительственный портал". Сейчас наши специалисты подробно изучают ситуацию. У нас есть несколько версий относительно того, кто мог за этим стоять", и какая причина", – сказала Джапарова.

Она отметила, что сейчас прорабатываются разные версии. Однако, по опыту последних лет, по ее словам, "неоднократно цифровые платформы украинской власти и разных государственных институтов подвергались атакам со стороны российских хакеров".

"Это, фактически, раскол общества. Это — поссорить нас с друзьями и партнерами. Это — навязать абсолютно искусственные, фальсифицированные, сфабрикованные нарративы в отношении Украины — о том, что мы несостоятельнаая нация; украинский язык — недоговор. И все эти нарративы — вокруг которых фактически происходят активные действия специальных служб Российской Федерации", — сказала она, заверив предоставить более подробную информацию как только она появится.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В Госспецсвязи хакерскую атаку считают самой мощной за последние четыре года. Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга сообщил, в результате действий злоумышленников пострадали около 70 сайтов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.