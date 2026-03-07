- Дата публикации
Фактически разрушен подъезд пятиэтажки в Харькове: под завалами могут находиться 10 человек (видео)
В Харькове в результате вражеского удара фактически разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Киевском районе.
В результате вражеского удара по Харькову фактически разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Киевском районе города. Также поврежден соседний дом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Пока известно об одном погибшем человеке. Еще 10 человек пострадали, среди них 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.
По предварительной информации, под завалами могут находиться около 10 человек, среди них, вероятно, ребенок.
На месте работают все экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.
