Фактическое количество погибших и раненых детей во время войны в Украине установить невозможно — Денисова

Фактическое количество погибших и раненых детей во время войны в Украине установить невозможно — Денисова

В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали по меньшей мере 610 детей.

Впрочем, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах российские войска ведут активные боевые действия.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 8 часов 28 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения hоссийской федерации в Украине погибли 217 детей и пострадали 393 ребенка", — сообщила омбудсмен.

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