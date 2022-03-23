Фактор Беларуси и ярость врага от бессилия на фронте: как прошли 27-е сутки войны

Фактор Беларуси и ярость врага от бессилия на фронте: как прошли 27-е сутки войны

Украинцы отбили 7 атак врага и уничтожили около сотни оккупантов за сутки.

Из-за отсутствия успехов в войне с Украиной россияне перешли к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Оккупанты продолжают проводить артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенным пунктам, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

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В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление, захватчики прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.

ВСУ вместе с другими Силами обороны удерживают занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами.

Так, на Донецком и Луганском направлениях, россияне пытались продвинуться и закрепиться, но безуспешно.

Фактор Беларуси

Режим Лукашенко продолжает оказывать войскам РФ всестороннюю поддержку. Речь идет об использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных заведений здравоохранения. Лукашенко и его приспешники являются соучастниками преступлений против украинского народа.

Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войне против Украины. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в войне.

Потери врага

Украинские защитники отбили 7 атак врага и уничтожили 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захватили 3 БМП-3.

Подразделения ПВО уничтожили воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракету "Точка-У". Утраты личного состава противника составили около 100 человек (цифры уточняются).

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