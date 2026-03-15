Фактор "Шахедов" будет значительно меньше: Стерненко рассказал, как изменятся российские атаки по Украине

Российским войскам становится гораздо сложнее проводить массированные атаки «Шахедами». В то же время, активность украинских ударов по территории РФ с марта возросла, а удары по ключевым объектам энергетики ограничивают доходы Москвы от нефти.

Об этом сказал советник министра обороны по вопросам эффективного использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко 15 марта.

«На следующий год фактор „Шахедов“ будет значительно меньше, чем в прошлом году. Россиянам будет гораздо сложнее реализовывать массированные атаки и эффективность их действий будет уменьшаться», — заявил он.

В то же время, южные регионы Украины остаются уязвимыми из-за трудностей с обустройством ПВО в прибрежных районах, но украинское противодействие уже дает заметный эффект.

Стерненко также отметил, что активность украинских ударов по территории РФ значительно выросла.

«Мы делаем удары более интенсивными, более разрушительными, с учетом ключевых объектов, важных для экспорта российских энергоресурсов», — пояснил Стерненко.

Следует помешать Москве продавать нефть.

Советник министра подчеркнул стратегическую цель ударов по объектам, которые важны для экспорта российских энергоносителей.

«Россияне сейчас думают, что они могут заработать очень много денег на нефти, цена на которую выросла из-за событий на Ближнем Востоке. Но нужно сделать так, чтобы они не могли ее продавать», — сказал он.

По словам Стерненко, украинские беспилотники уже успешно ограничивают способность РФ проводить массированные атаки, а удары по стратегическим объектам будут только усиливаться.

Напомним, президент США Дональд Трамп временно отменяет санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Так, недавний визит специального посланника Путина Кирилла Дмитриева в США связан именно с смягчением санкций и не связан с окончанием войны.