Фальшивые лекарства для похудения продавали по всей Украине: в сети были десятки участников

Сбыт поддельных лекарств

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Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали масштабную схему изготовления и сбыта фальсифицированного лекарственного препарата для похудения, продаваемого фактически по всей территории нашего государства.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о деле

По результатам комплексных мероприятий разоблачена деятельность преступной организации, в состав которой входило более 70 человек.

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Согласно предварительным данным, благодаря схеме злоумышленники заработали миллионы долларов США, которые тратили на люксовые бренды, автомобили и недвижимость.

Как выяснило расследование, фигуранты создали канал контрабанды в Украине активного фармацевтического ингредиента, используемого во всемирно известном лекарственном препарате для похудения.

В дальнейшем из этого сырья сомнительного качества участники схемы изготавливали поддельные медсредства для похудения и контроля сахара. Они наладили процесс производства и хранения в антисанитарных условиях в рамках специально обустроенной подпольной лаборатории Киевской области.

Готовую продукцию организаторы схемы передавали подельникам, которые продавали ее по всей территории Украины.

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Установлено, что для продвижения и продажи нелегально изготовленных препаратов злоумышленники использовали специально созданные онлайн-платформы, а также сеть контактов с медицинскими центрами и косметологическими салонами, через которые обманывали население, предоставляя поддельные сертификаты качества на продукцию.

В ходе более 250 обысков обнаружены доказательства незаконной деятельности сделки и задержаны 27 участников схемы.

СБУ

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что лекарственный препарат поддельный.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенные организованной группой).

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее СБУ предотвратила заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. По данным спецслужбы, 19-летнего жителя Николаева завербовала ФСБ. Парень следил за будущей жертвой, получил оружие и должен был устроить засаду во время утренней прогулки активиста. СБУ задержала его до совершения преступления. Во время обысков у него обнаружили три пистолета с глушителями и боеприпасами. Задержанному грозит пожизненное заключение

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