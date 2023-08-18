Фальшивые билеты на поезд Киев – Варшава: как "Укрзализныця" их вычисляет

Взять официальный билет на поезд Киев – Варшава очень сложно. На него охотятся перекупы, которые хорошо зарабатывают на перепродаже. Однако вы рискуете, покупая билеты у спекулянтов.

Об этом в "Укрзализныце" сообщили журналистам "Завтрака с 1+1".

Как "Укрзализныця" вычисляет фальшивые билеты на поезд Киев – Варшава

Как борются с мошенничеством

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Лященко, билеты и документы у пассажиров при посадке на поезд проверяют не только проводники, но и военизированная охрана. Дело в том, что перекупы могут подделать билет. Зафиксированы случаи, когда фамилия была некорректна. Билеты "фотошопят", изменяя данные.

"Задача военизированной охраны заключалась в том, чтобы сканировать билет, смотреть, кем он был куплен, на кого зарегистрирован и обнаруживать этот фотошоп", – отметил глава компании.

Некоторые перекупы коммуникируют с агентствами, официально сотрудничающими с "Укрзализныцей".

"Они также присоединяются к нашей системе, но через модуль Букинга, который непрозрачен. К сожалению, перекупы тоже сотрудничают с агентствами, какое-то количество билетов по этой схеме реализуется", – пояснил Лященко.

Эта система существовала десятилетие. Глава "Укрзализныци" проблем не отрицает и планирует обновить систему уже в 2024 году. По его мнению, выход только один – все диджитализовать.

"К сожалению, есть проблемы внутри компании. Проблема проводников, проблема кассиров. Когда перекуп сотрудничают уже с нашими сотрудниками Это уже криминальные кейсы, серьезные правонарушения, за которые должно быть наказание. Над этим мы также работаем", — признал глава АО "УЗ".

Но сейчас, говорит Лященко, только мобильное приложение позволило заблокировать 900 перекупов. Некоторые сдавали по 200 билетов.

Следует отметить, что компания также начала сотрудничать с популярным сайтом объявлений. Теперь писать объявления о продаже билетов нельзя.

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