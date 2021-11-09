Фальшивые справки жителям и предприятиям: в Днепре семейный врач попался на продажи фейковых документов

Фальшивые справки жителям и предприятиям: в Днепре семейный врач попался на продажи фейковых документов

Сейчас с ним работают правоохранители.

В Днепре задержали семейного врача одной из местных больниц. Мужчина торговал поддельными ковид-сертификатами.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

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Как стало известно, фейковые документы продавал семейный врач больницы №8. Задержали его во время передачи первой части средств в размере 12,5 тысячи гривен. За эту сумму мужчина якобы сделал первую дозу вакцины 10-ти местным жителям.

Фальшивые сертификаты медик готовился выдать и работникам одного из городских предприятий. За это ему должны были заплатить 22,5 тысяч гривен.

Мужчину задержали. По месту жительства и работы правоохранители провели санкционированные обыски. Продолжаются досудебные разбирательства.

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