"Фантастическая новость перед выходными": в Netflix появилась украиноязычная версия сервиса

Отныне в Netflix также появились украинские страницы в соцсетях и сервис поддержки на украинском языке.

Стриминговий сервис Netflix 1 октября запустил локализованную версию сервиса украинском языке. Это означает, что фильмы и сериалы теперь будут доступны не только с субтитрами, но и с переводом на украинский.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Локализация размещена по ссылке netflix.com/ua. Также появились официальные украиноязычные страницы Netflix, в частности, в Facebook и Instagram.

"Netflix локализовано в Украине! Фантастическая новость перед выходными. А мы получили письмо от Netflix с тем, что на платформе уже есть украинский интерфейс. Также компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычную страницу Facebook. Обещают еще больше дубляжа и субтитров на украинском. ради таких изменений и работаем", — написал Федоров.

На Netflix уже доступны дублированные на украинском языке сериалы, самые популярные из которых "Бриджертоны", "Бумажный дом", "Корона" и другие.

Также заработала украинская служба поддержки, которая работает с 15:00 до 23:00 по Киеву. С помощью можно обратиться по телефону или с помощью чата.

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